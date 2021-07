Libri | Fondazione Bellonci | nel 2020 in biblioteca cresciuto prestito e-book | +89% su 2019 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - In definitiva, la ricerca consente di prevede, sottolinea la, che in futuro, con il consolidarsi della lettura in streaming, i comportamenti degli utenti delle biblioteche somiglieranno sempre di più a quelli dei frequentatori delle librerie. Questo cambiamento non sarà probabilmente il risultato di una trasformazione del gusto degli utenti, ma di una diversa offerta da parte delle biblioteche, più attente alle novità. "L'indagine – ha dichiarato Giovanni Solimine, che ha coordinato il lavoro del team di ricerca – è unica nel suo genere, sia per la grande quantità di dati raccolti, sia perché ci consente di conoscere più da vicino che cosa ...