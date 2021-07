Lele Adani lascia Sky Sport. L’annuncio in diretta ad Euro 2020 (Di giovedì 8 luglio 2021) Lele Adani Lele Adani lascia Sky Sport. Ad annunciare il proprio addio alla pay tv di Comcast è stato lo stesso ex calciatore nelle fasi conclusive della semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca (vinta dai britannici ai rigori). Adani, che commentava il match accanto al telecronista Riccardo Trevisani, sul finire dei tempi supplementari ha colto la palla al balzo – è proprio il caso di dirlo – ed ha affermato: “bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport“. Un addio a sorpresa, che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)Sky. Ad annunciare il proprio addio alla pay tv di Comcast è stato lo stesso ex calciatore nelle fasi conclusive della semifinale diInghilterra-Danimarca (vinta dai britannici ai rigori)., che commentava il match accanto al telecronista Riccardo Trevisani, sul finire dei tempi supplementari ha colto la palla al balzo – è proprio il caso di dirlo – ed ha affermato: “bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky“. Un addio a sorpresa, che ...

