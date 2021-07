Lele Adani fuori da Sky Sport. «Mi è stato detto con una telefonata. Non negozierò mai la mia libertà» (Di giovedì 8 luglio 2021) Lele Adani Con una telefonata, Lele Adani ha appreso di non esse più nella squadra di Sky. Dopo l’annuncio di ieri sera in diretta tv, con il quale aveva comunicato la fine della propria esperienza a Sky Sport, l’ex calciatore e commentatore televisivo è tornato sulla vicenda con alcune precisazioni. In un post pubblicato su Instagram, Adani ha spiegato – con i toni dello sfogo – di essere ‘esonerato’ dal responsabile della linea editoriale dell’emittente, che con una telefonata gli aveva comunicato la propria decisione, rivendicandola. “Non ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)Con unaha appreso di non esse più nella squadra di Sky. Dopo l’annuncio di ieri sera in diretta tv, con il quale aveva comunicato la fine della propria esperienza a Sky, l’ex calciatore e commentatore televisivo è tornato sulla vicenda con alcune precisazioni. In un post pubblicato su Instagram,ha spiegato – con i toni dello sfogo – di essere ‘esonerato’ dal responsabile della linea editoriale dell’emittente, che con unagli aveva comunicato la propria decisione, rivendicandola. “Non ...

