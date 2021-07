Legge anti-Lgbtq+ | perché lo scontro tra Commissione Europea e Ungheria rischia di penalizzare la Ue

(Di mercoledì 7 luglio 2021) «I leader europei hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sullaungherese, praticamente l’omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questanon serve alla protezione dei bambini, è un pretesto per discriminare. Questaè vergognosa». Così la presidente dellaUrsula von der Leyen nel suo intervento al Parlamento europeo. «Se l’non aggiusterà il tiro lauserà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati». Il durissimo intervento di von der Leyen segna un nuovo livello ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Legge anti Lgbt ungherese è vergognosa. Aggiusti il tiro o useremo nostri poteri' - SkyTG24 : Ungheria, entra in vigore legge anti Lgbt. Ue sospende l'ok ai fondi del Recovery Plan - SirDistruggere : Draghi bacchetta Orban sulla legge anti-lgbt e siamo tutti contenti, il Presidente però potrebbe pure aiutarci in c… - OperaFisista : La tensione tra Ue e Ungheria sulla legge anti-Lgtb è diventata una guerra - Tino44588447 : RT @Agenzia_Italia: La tensione tra Ue e Ungheria sulla legge anti-Lgtb è diventata una guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Legge anti

Ma i leghisti lo difendono: "Democrazia a rischio a Bruxelles, non a Budapest" Von der Leyen: "Lalgbt di Orbán è vergognosa. L'Ue interverrà se serve" La Commissione europea ha un serio ...... https://salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino -- covid , che indica anche quanti sono i ... Per questo chiediamo a chi quotidianamente cie, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo ...Questa legge non serve alla protezione dei bambini. Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, è intervenuta nel dibattito alla plenaria del Parlamento europeo per parlare della legge ...AGI - Ue e Ungheria sono ai ferri corti. In plenaria a Strasburgo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la legge ungherese anti-Lgbt che "usa i bambini come ...