“L’eclisse della democrazia. Dal G8 di Genova a oggi: un altro mondo è necessario”: il nuovo libro di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’eclisse della democrazia. Dal G8 di Genova a oggi: un altro mondo è necessario – la versione aggiornata e ampliata del libro di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci (440 pagine, 14 euro) – è uscita per la collana “Ue saggi” di Feltrinelli. Era il 2001 quando a Genova un ragazzo fu ucciso dai carabinieri. Altre 93 persone furono pestate ed arrestate sulla base di false prove alla scuola Diaz. Decine di fermati furono torturati nella caserma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021). Dal G8 di: un– la versione aggiornata e ampliata deldi(440 pagine, 14 euro) – è uscita per la collana “Ue saggi” di Feltrinelli. Era il 2001 quando aun ragazzo fu ucciso dai carabinieri. Altre 93 persone furono pestate ed arrestate sulla base di false prove alla scuola Diaz. Decine di fermati furono torturati nella caserma di ...

