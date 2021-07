Le nuove funzioni in italiano di Apple Pencil (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Foto: Apple)C’è anche l’italiano nelle lingue supportate introdotte dall’aggiornamento di iPadOs 14 che permette – tra le altre cose – di riconoscere la scrittura a mano per digitalizzarla e copiarla più agevolmente all’interno del sistema operativo dei tablet della mela morsicata. Assieme a francese, tedesco, portoghese e spagnolo, il nostro idioma può così sfruttare tutto il potenziale del pennino capacitivo della mela morsicata. Come specificato nell’apposita pagina delle novità di iPadOs 14, si potrà dunque scrivere a mano sul touchscreen di uno dei modelli di iPad compatibili con Pencil e il testo diventerà incollabile come un ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Foto:)C’è anche l’nelle lingue supportate introdotte dall’aggiornamento di iPadOs 14 che permette – tra le altre cose – di riconoscere la scrittura a mano per digitalizzarla e copiarla più agevolmente all’interno del sistema operativo dei tablet della mela morsicata. Assieme a francese, tedesco, portoghese e spagnolo, il nostro idioma può così sfruttare tutto il potenziale del pennino capacitivo della mela morsicata. Come specificato nell’apposita pagina delle novità di iPadOs 14, si potrà dunque scrivere a mano sul touchscreen di uno dei modelli di iPad compatibili cone il testo diventerà incollabile come un ...

Ultime Notizie dalla rete : nuove funzioni Adobe Experience Cloud, la gestione di picchi di vendite per brand e retailer ...di diverse nuove funzionalità in Adobe Experience Cloud per aiutare i brand di tutti i settori, compresi i retailer, a ottenere il successo con le loro strategie di first - party data . Funzioni ...

iPadOS 14, funzionalità di Apple Pencil supportano nuove lingue ...alcune funzionalità integrate in iPadOS 14 legate all'Apple Pencil in nuove lingue, con supporto per francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. In particolare, riferisce Macrumors - funzioni ...

Le nuove funzioni in italiano di Apple Pencil Wired.it Le nuove funzioni in italiano di Apple Pencil Sarà ora possibile copiare come testo la scrittura a mano così come rilevare automaticamente i dati immessi con il pennino capacitivo ...

Che cosa (non) ha detto Visco su Bcc e gruppi bancari cooperativi Esso non significa affidare le sorti del movimento cooperativo a un supervisore “distante” e ignaro della sua storia e delle sue funzioni. Come parte integrante della nuova supervisione, la Banca ...

