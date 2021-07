Le edicole cambiano volto e potranno essere punto di ritiro di pacchi online

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel corso della seduta della 1° commissione consigliare permanente del Comune di Bergamo, della serata di lunedì 6 luglio, è stata approvata una delibera “molto interessante che puòd’aiuto a numerosi commercianti”, come dichiarato dal sindaco Giorgio Gori. Al centro del documento discusso la proposta di modifica del piano dei chioschi e delleche permetterà agli attuali possessori della licenza per ledi cambiare le strutture dello “stabile” nelle dimensioni, tipo e colore, così da poter adibire il chiosco ad altre attività oltre a quelle della vendita di giornali, utili alla sua sostenibilità economica. Le attuali ...

Novità all'edicola "Pensieri e parole" di Triuggio: sono cambiati i gestori. Cambio della guardia all'edicola "Pensieri e Parole" di via Roma. Dopo 16 anni di servizio lasciano l'attività i cognati Fr ...Le serrande si abbasseranno il primo agosto. La decisione presa per il calo di clientela. Il negozio, aperto da Giuseppe Nessi, ora è gestito dai figli Attilio e Aurelio ...