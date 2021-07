L’avete riconosciuta subito? E’ la mamma della famosa attrice di Gomorra (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riuscite a capire chi è? Vi anticipiamo, è la mamma di una famosa attrice, che abbiamo visto anche in Gomorra. In questo scatto è fotografata la mamma di un’amatissima attrice, e osservando bene, non risulta così difficile capire di chi si tratta: il motivo? L’attrice in questione e sua madre si somigliano tantissimo, molti tratti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Riuscite a capire chi è? Vi anticipiamo, è ladi una, che abbiamo visto anche in. In questo scatto è fotografata ladi un’amatissima, e osservando bene, non risulta così difficile capire di chi si tratta: il motivo? L’in questione e sua madre si somigliano tantissimo, molti tratti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

pairsonnalitesN : ITGMT — L'avete riconosciuta? Ha una bellezza atipica, è una fervente attivista per i diritti LGBT e deve tutto ...… - pairsonnalitesF : [ Stigmabase IT ] L'avete riconosciuta? Ha una bellezza atipica, è una fervente attivista per i diritti LGBT e deve… - pairsonnalitesF : L'avete riconosciuta? Ha una bellezza atipica, è una fervente attivista per i diritti LGBT e deve tutto ...: Ha una… - Mirandola59 : RT @nadiapancetti: @Quirinale È scandaloso che l'icona femminile della TV italiana, la più popolare e la più famosa, la più amata e la più… - FrancoCoradazzi : RT @nadiapancetti: @Quirinale È scandaloso che l'icona femminile della TV italiana, la più popolare e la più famosa, la più amata e la più… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avete riconosciuta L’avete riconosciuta? Aveva un personalità bipolare, morì per un male incurabile e il suo ruolo principale è il più romantico di sempre Cinematographe.it - FilmIsNow