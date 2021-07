Latina, prima ruba i vestiti poi tenta la fuga in monopattino: nei guai 27enne algerino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Latina, nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri hanno arrestato un 27enne di origini algerine intento a rubare indumenti in un negozio. prima ruba i vestiti poi scappa in monopattino In modo particolare il ragazzo dopo essere entrato in un negozio di un centro commerciale della zona è stato sorpreso intento a manomettere i dispositivi antitaccheggio di alcuni indumenti in vendita, asportando tre pantaloncini di nota marca del valore di oltre 130 € e dandosi poi a precipitosa fuga a bordo di monopattino. Il tempestivo intervento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021), nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri hanno arrestato undi origini algerine intento are indumenti in un negozio.poi scappa inIn modo particolare il ragazzo dopo essere entrato in un negozio di un centro commerciale della zona è stato sorpreso intento a manomettere i dispositivi antitaccheggio di alcuni indumenti in vendita, asportando tre pantaloncini di nota marca del valore di oltre 130 € e dandosi poi a precipitosaa bordo di. Il tempestivo intervento dei ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, prima ruba i vestiti poi tenta la fuga in monopattino: nei guai 27enne algerino - Cinzia59391505 : @federico_d86 @Corriere Prima di mettere una pietra tombale sulla vicenda con tanto di citazione latina una cosa in… - Giovanna2810194 : @Avvenire_Nei In questa'terra',non rispettano niente e nessuno davanti al guadagno,una coppia di latina uccise a ca… - ChaipludPiyanut : RT @topvolley1972: #TopVolley46 #accendiamoilrispetto con @abbvie ?? Il nostro Yuki #Ishikawa parla prima in italiano ???? e poi in giapponese… - CCalcistica : Il posto eventualmente lasciato libero dalla Casertana sarebbe occupato dalla prima RIPESCABILE. La prima squadra i… -