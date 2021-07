L' asse tra Draghi e Di Maio per evitare il collasso grillino sulla prescrizione

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Forse alla fine la soluzione che sembrava più facile è apparsa, a Mario, anche la meno opportuna. Perché approfittare dello stato confusionale del M5s come di un analgesico per indurlo ad accettare la più dolorosa delle riforme dev’essere sembrata un’astuzia innecessaria. E così, il previsto vertice di governo sul processo penale, previsto per oggi, potrebbe perfino slittare alla prossima settimana. Usando il tempo che resta per rafforzare l’del dialogo tra il premier e Luigi Di. Del resto, che l’entropia a cinque stelle sia ormai del tutto fuori controllo, lo si è visto anche ieri mattina. Quando, a ridosso di una ...

Advertising

Tulus_Ariyanto : RT @NicoSchira: Asse di mercato tra #Basel e #Inter: chiesto il prestito di Sebastiano #Esposito, mentre #Males può tornare a titolo defini… - AfinetAlberto : RT @LaNotiziaTweet: Ddl Zan a rischio per l’asse tra #Renzi e #Salvini. Ma M5S e Pd non trattano. Il Senato decide il calendario della disc… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Asse di mercato tra #Basel e #Inter: chiesto il prestito di Sebastiano #Esposito, mentre #Males può tornare a titolo defini… - sebastdeporte : RT @NicoSchira: Asse di mercato tra #Basel e #Inter: chiesto il prestito di Sebastiano #Esposito, mentre #Males può tornare a titolo defini… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Asse di mercato tra #Basel e #Inter: chiesto il prestito di Sebastiano #Esposito, mentre #Males può tornare a titolo defini… -

Ultime Notizie dalla rete : asse tra

... quanto meno per quanto riguarda il solitofranco - tedesco. Mentre l'Italia di Mario Draghi, ... 'Merkel, da parte sua, ha dichiarato che l'accordo sugli investimentiPechino e Bruxelles ...... anche in Medio oriente, che è slegata da quella unitaria che si vorrebbe realizzarei Paesi ...per costruire un'alleanza italo - francese che in qualche modo si contrapponga all'austerità dell'...Il premier asseconda il travaglio del M5s, e medita il rinvio del vertice sulla riforma del processo penale. Bonafede in ombra, D'Incà il mediatore. La Cartabia prepara il compromesso: tempi certi per ...Da una parte restano Lega, Fi e Fdi, da sempre critiche con la norma Zan, accusata di essere una misura di legge liberticida, che penalizzerebbe i reati di opinione, dall'altra l'ex maggioranza ...