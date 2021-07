L’asse Renzi-Salvini sul ddl Zan è la prova generale per il Colle? Italia viva e il centrodestra hanno i voti. I nomi: da Casini a Cartabia, fino all’ipotesi Berlusconi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Silvio Berlusconi presidente della Repubblica? Sembra una barzelletta. E infatti l’ultimo a riproporla è stato Lino Banfi. “Sarebbe bellissimo”, ha detto l’attore comico appena due giorni fa. In politica, però, pure le idee più improbabili a volte rischiano di diventare realtà: soprattutto durante l’ultima, fluidissima, legislatura. Ed è per questo motivo che negli ultimi tempi l’ombra dell’uomo di Arcore è tornata a proiettarsi sullo sfondo del Quirinale. Colpa delL’asse aperto da Matteo Renzi con il centrodestra sul ddl Zan, che sembra essere la prova generale per scegliere il successore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Silviopresidente della Repubblica? Sembra una barzelletta. E infatti l’ultimo a riproporla è stato Lino Banfi. “Sarebbe bellissimo”, ha detto l’attore comico appena due giorni fa. In politica, però, pure le idee più improbabili a volte rischiano di diventare realtà: soprattutto durante l’ultima, fluidissima, legislatura. Ed è per questo motivo che negli ultimi tempi l’ombra dell’uomo di Arcore è tornata a proiettarsi sullo sfondo del Quirinale. Colpa delaperto da Matteocon ilsul ddl Zan, che sembra essere laper scegliere il successore ...

