(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un’ottima notizia è quella che nelle settimane scorse ha raggiunto i territori delle, dele del. Saranno le loro colline, infatti, a ospitare durante la vendemmialadell’eno. Il forum è promosso dall’Organizzazionedel(Unwto), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di unresponsabile e sostenibile. “Un riconoscimento importante per il nostro territorio - ...

Advertising

ninobizzintino : RT @HuffPostItalia: Langhe, Monferrato e Roero ospiteranno la conferenza mondiale sul Turismo del vino 2022 - HuffPostItalia : Langhe, Monferrato e Roero ospiteranno la conferenza mondiale sul Turismo del vino 2022 - UranoCupisti : Lodali Langhe, Roero e Monferrato. Appellation prestigiosa - CellaVinaria10 : RT @ig_piemonte: presenta ??#Pollenzo (Bra) AUTORE @immagini.di.viaggio • LOCAL MANAGER @ch.agall ADMIN @berenguez TAG #ig_langheroeromonfer… - ig_piemonte : presenta ??#Pollenzo (Bra) AUTORE @immagini.di.viaggio • LOCAL MANAGER @ch.agall ADMIN @berenguez TAG… -

Ultime Notizie dalla rete : Langhe Monferrato

L'Ancora

, Roero e Appennino Piemontese diventano così, tra spettacoli, concerti, incontri, un unico scenario diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia. Tanti gli ...Si snodano dalla Valle d'Aosta al Canavese, nelle Valli Alpine, nel Monregalese, tra il Pinerolese e il Saluzzese, nel, e trae Roero. "Il sistema - spiega Roberto Canu , ...Un’ottima notizia è quella che nelle settimane scorse ha raggiunto i territori delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Saranno le loro colline, infatti, a ospitare durante la ...Che ci fa una coppia di videoblogger in barca sul Lago d’Orta, nella Galleria di Diana della Reggia di Venaria.