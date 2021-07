Lago di Braies | la perla dei laghi delle Dolomiti | come arrivare al lago di “Un passo dal cielo”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I fan della fiction Rai ‘Undal’ sanno bene di che parliamo: ildi, la, è la location in cui sono ambientate le storie con protagonista Terence Hill prima e Daniele Liotti dopo.di, ecco perché è così famoso A poco meno di 100 km da Bolzano, sulla strada che porta a Brunico, ildiè il più grande della catena montuosaca ed è semplicemente fantastico in ...

QGrigia : Lago di Braies Trentino #braieslake #trentino - Laura6976 : RT @romanellialessa: Luglio è il mese delle foto al Lago di Braies. Preparamose - acheetah42496 : RT @radnature: Lago Di Braies, Italy via: _dgtravel_ - jadelhamilton : RT @DavidM_PH: Questi sono alcuni miei scatti del mio luogo naturale italiano preferito, il Lago di Braies è uno scenario sorprendente per… - Labellasospesa : RT @romanellialessa: Luglio è il mese delle foto al Lago di Braies. Preparamose -

Luoghi che tutti vogliono vedere perché sono "famosi", scene di film girate in località (come il lago di Braies, Capri o la stessa Positano) che ora attirano orde di turisti "mordi e fuggi": si ...... la Val di Sole, al Passo Carlo Magno e a Madonna di Campiglio; l'altro invece partendo da Bolzano, toccherà il lago di Braies, Dobbiaco, Cortina d'Ampezzo, l'Alpe di Siusi, Bressanone, la Val ...I fan della fiction Rai 'Un passo dal cielo' sanno bene di che parliamo: il lago di Braies, la perla delle Dolomiti, è la location in cui sono ambientate le storie con protagonista Terence Hill prima ...