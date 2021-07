La tifosa dell’Italia che non ti aspetti | Sharon Stone | «Si va in finale!» E i fan italiani le rispondono

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Anchecelebra ed esulta per la vittoria della Nazionale di Mancini sulla Spagna e la qualificazione alla finalissima di Euro 2020. Subito dopo il rigore di Jorginho, l’attrice e produttrice statunitense, molto legata all’Italia, ha pubblicato un post su Twitter in cui si è complimentata con la nazionale italiana: «Congratulazioni alla nazionale di calcio italiana! Si va in». Parole telegrafiche che hanno comunque scatenato grande entusiasmo tra i tifosi Azzurri. July 7, 2021 Foto in copertina: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Leggi anche: Alice Campello, minacce di morte dopo il gol di suo marito Morata. La ...