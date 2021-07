La SPAC Industrial Stars of Italy 4 debutta l’8 luglio su AIM Italia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) –of4 inizierà domani, 82021, le negoziazioni su AIMdelle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant denominati “Warrantof4 S.p.A.”. Si tratta della quarta(special purpose acquisition company) promossa inda Giovanni Cavallini, ex presidente e AD di Interpump, Attilio Arietti, fondatore e presidente di Oaklins, Davide Milano e Enrico Arietti. Con leprecedenti sono state portate in Borsa ...

Teleborsa

