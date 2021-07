La rivolta contro le mascherine che dice tanto di noi. Possiamo toglierle ma non eliminarle. E c’è chi ne fa una bandiera di finta libertà

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Simbolo di salvezza e strumento di tortura: la mascherina chirurgica, protagonista indiscussa della pandemia, è capace di contenere in sé gli opposti e di generare ancora oggi forti divisioni. I bollettini Covid nazionali che fotografano attraverso i numeri la situazione dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi ci convincono che il peggio è alle spalle, ma è chiaro che non è finita qui. Perché il virus muta diventando più aggressivo (la variante indiana, ribattezzata “delta”, lo dimostra); perché i vaccini procedono ma l’immunità di gregge – seppure meno lontana – non è ancora raggiunta (siamo sulle 500.000 somministrazioni vaccinali quotidiane e si parla di settembre per avere ...

Cagliari, 7 luglio 2021 - In Sardegna il 78,9% del personale scolastico è stato vaccinato contro il Covid. Lo ha comunicato l'assessorato regionale della Sanità alla Struttura commissariale ......