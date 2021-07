La ripartenza di Nicola Porro

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde condotte dasul tema delladel nostro paese, che vedranno coinvolte cariche istituzionali ed esponenti molto noti del mondo dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo. A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco per i dibattiti sui temi dellaeconomica da Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino ...

L'incontro, moderato dal direttore dell'agenzia DirePerrone, si è aperto con i saluti del ...incontro la discussione sul merito delle richieste di Anquap e si è concentrato sulladi ......confronto con gli amministratori e le comunità locali per gettare insieme le basi di una... con il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e il vicepresidente della Provincia,Minarelli, ...(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole ...La fiera dell'arte moderna e contemporanea torna in presenza, all’incontro fra gallerie, collezionisti e pubblico - in Fieramilanocity-MiCo dal 17 al 19 settembre. E dal dal 13 al 19 settembre la citt ...