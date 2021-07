La polemica di Piqué, Don Chiellini e Jorginho da Pallone d'oro: i meme di Italia - Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) I personaggi più commentati, i momenti più divertenti e i post più ironici, in EuroSocial vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020 Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) I personaggi più commentati, i momenti più divertenti e i post più ironici, in EuroSocial vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020

Italia - Spagna, polemica Piqué: "Noi svantaggiati ai rigori" Ed è proprio sulla modalità dei rigori che Piqué ha avuto da ridire. "Non è un caso che nelle quattro sfide finite ai rigori a Euro 2020 e alla Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per ...

Ed è proprio sulla modalità dei rigori che Piqué ha avuto da ridire. "Non è un caso che nelle quattro sfide finite ai rigori a Euro 2020 e alla Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per ..."