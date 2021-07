La pm del caso Ruby si candida con il Pd. Sarà capolista a Gallarate contro la Lega (Di mercoledì 7 luglio 2021) La pm del caso Ruby scende in campo con il Pd. Annamaria Fiorillo, la pm del tribunale dei minori del “caso Ruby”, annuncia che Sarà capolista a Gallarate contro il sindaco uscente della Lega e ne parla come di una decisione “sofferta”. Sarà la numero uno nella lista della candidata sindaca Margherita Silvestrini, che tenta una sfida impossibile, in terra leghista, contro il sindaco uscente Andrea Cassani per il quale lo stesso Matteo Salvini si è già fatto vedere in città nei giorni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) La pm delscende in campo con il Pd. Annamaria Fiorillo, la pm del tribunale dei minori del “”, annuncia cheil sindaco uscente dellae ne parla come di una decisione “sofferta”.la numero uno nella lista dellata sindaca Margherita Silvestrini, che tenta una sfida impossibile, in terra leghista,il sindaco uscente Andrea Cassani per il quale lo stesso Matteo Salvini si è già fatto vedere in città nei giorni ...

