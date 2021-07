La pianista argentina Martha Argerich sabato 10 luglio a Udine

Leggi su udine20

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo, imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati della musica classica è in programma102021 al Teatro Nuovo Giovanni daLa, applaudita in tutto il mondo per il suo inimitabile stile, sarà infatti protagonista di un doppio concerto – con inizio alle 18.00 e alle 21.00 – di assoluto fascino. Per questa straordinaria artista, che per l’occasione si esibirà con l’Orchestra Filarmonica Slovena diretta da Charles Dutoit, non ci sono vette che non siano state toccate: invitata ai più prestigiosi festival, ...