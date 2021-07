La nuova Juve | i titolari | le riserve e le possibili mosse a sorpresa di Allegri

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladi Massimilianodev'essere giovane, fresca mentalmente e soprattutto duttile, pronta a cambiare in corsa per adeguarsi a qualsiasi circostanza. In quelle parole chiave ...

Ladi Massimiliano Allegri dev'essere giovane, fresca mentalmente e soprattutto duttile, pronta a cambiare in corsa per adeguarsi a qualsiasi circostanza. In quelle parole chiave pronunciate ...Il mercato dellavive una fase di doppia attesa per i due dossier aperti che presto dovranno ... pronta a ripartire per lastagione tra sette giorni con il raduno alla Continassa. A tal ...Nuovo rinforzo per le Juventus Women. Ecco il comunicato ufficiale: "Roberta Aprile è una nuova giocatrice delle Juventus Women. Il portiere, classe 2000, arriva in ...Gianluca Frabotta può fruttare alla Juventus un tesoretto in questa sessione di calciomercato: è conteso da Genoa e Atalanta ...