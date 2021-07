La nave Ever Given lascia il Canale di Suez dopo il sequestro: era rimasta incagliata oltre tre mesi fa – Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Ever Given ha lasciato il Canale di Suez dopo circa 100 giorni. Il gigantesco portacontainer era rimasto incagliato a fine marzo, bloccando il Canale per una settimana ed era poi stato sequestrato per una disputa legale sui danni causati dall’incidente. In quei giorni, infatti, rimasero bloccate 422 navi cariche, per un totale di 26 milioni di tonnellate di merci. Alla fine l’Egitto e la compagnia giapponese Shoei Kisen, proprietaria della nave, hanno raggiunto un accordo economico di 550 milioni di dollari. Con una capacità di oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lahato ildicirca 100 giorni. Il gigantesco portacontainer era rimasto incagliato a fine marzo, bloccando ilper una settimana ed era poi stato sequestrato per una disputa legale sui danni causati dall’incidente. In quei giorni, infatti, rimasero bloccate 422 navi cariche, per un totale di 26 milioni di tonnellate di merci. Alla fine l’Egitto e la compagnia giapponese Shoei Kisen, proprietaria della, hanno raggiunto un accordo economico di 550 milioni di dollari. Con una capacità di...

