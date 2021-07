“La mia carrozzina distrutta durante il volo in stiva”: la denuncia di Anita, affetta da Sma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anita Pallara è affetta è affetta da Sma (atrofia muscolare spinale). La carrozzina è una parte di lei, “le mie gambe, le mie braccia. È il mio corpo”. Ma ora, dopo un volo da Bari a Cagliari, è distrutta e inutilizzabile. La denuncia in un post su Facebook, in cui la 32enne barese mostra anche alcune foto di quello che definisce il suo “peggior incubo”. “Martedì 6 luglio 2021 – scrive – parto da Bari con un volo destinazione Cagliari. Preparo tutta la documentazione richiesta per viaggiare con una SEMPLICE carrozzina ELETTRICA, pago un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021)Pallara èda Sma (atrofia muscolare spinale). Laè una parte di lei, “le mie gambe, le mie braccia. È il mio corpo”. Ma ora, dopo unda Bari a Cagliari, èe inutilizzabile. Lain un post su Facebook, in cui la 32enne barese mostra anche alcune foto di quello che definisce il suo “peggior incubo”. “Martedì 6 luglio 2021 – scrive – parto da Bari con undestinazione Cagliari. Preparo tutta la documentazione richiesta per viaggiare con una SEMPLICEELETTRICA, pago un ...

