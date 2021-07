“La Mercedes mi serviva per…” Malika torna a parlare e spiega il motivo di quell’acquisto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Perché ha fatto quesgli acquisti? Malika Chalhy torna sui social dopo il silenzio degli ultimi giorni e comunica le sue motivazioni con un lungo post. In questi ultimi giorni si fa un gran parlare di Malika Chalhy. La ragazza è stata letteralmente travolta da una marea di polemiche per aver acquistato una Mercedes, usufruendo dei soldi raccolti attraverso alcune donazioni. La giovane ha deciso di dare spiegazione del suo gesto soprattutto nei confronti di chi l’ha aiutata in questi difficili mesi e lo ha fatto direttamente sui social dove ha pubblicato un lungo post. Ecco che cosa ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 7 luglio 2021) Perché ha fatto quesgli acquisti?Chalhysui social dopo il silenzio degli ultimi giorni e comunica le sue motivazioni con un lungo post. In questi ultimi giorni si fa un grandiChalhy. La ragazza è stata letteralmente travolta da una marea di polemiche per aver acquistato una, usufruendo dei soldi raccolti attraverso alcune donazioni. La giovane ha deciso di darezione del suo gesto soprattutto nei confronti di chi l’ha aiutata in questi difficili mesi e lo ha fatto direttamente sui social dove ha pubblicato un lungo post. Ecco che cosa ...

Advertising

CronacaSocial : Malika rompe il silenzio: 'La Mercedes mi serviva per gli impegni sociali!' ???? - FrancoCoppa1 : RT @nicedigiulio: @Gianmar26145917 La mercedes le serviva per riscattare la sua omosessualità... e il cane per difendersi dalla sua famigli… - ilpuntozeta : @tronodispine @irenesaettatvb @stefyorlando 2. La Mercedes un investimento? Appena esce dalla concessionaria perde… - eazharwolfe : @isabelvaegas vabbè ma anche se fosse? sempre un auto le serviva quindi se si fosse tolta lo sfizio con una mercede… - StefanoGregoli : @NicolaPorro Ha inventato una serie di bugie , poi ha cercato di rimediare cercando come giustificazione banali scu… -