La Malavita allunga i tentacoli sull’economia aretina

Ultime Notizie dalla rete : Malavita allunga

ArezzoNotizie

Sul caso di Elena Kalinina sil'ombra della mafia russa , quando una società di ... Era, infatti, la compagna di un vertice dellail cui corpo venne rinvenuto in Grecia. Nel 2002 si ...La lista dei giornalisti "scomodi" uccisi si. Infatti ieri ad Atene è stato ucciso il giornalista Giorgos Karaivaz esperto di cronaca ...quanto dirompenti indagini giornalistiche sulla...“La provincia di Arezzo presenta significativi indicatori di una proiezione criminale della malavita organizzata nazionale in alcuni settori dell’economia locale” ha detto l’assessore rispondendo ad ...Il deputato foggiano del Movimento 5 Stelle porta la vicenda in Parlamento, sollecitando anche provvedimenti di ristoro per chi ha subito enormi danni.