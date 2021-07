La lotta di Carolina Marconi contro il tumore: le sue parole (Di mercoledì 7 luglio 2021) Carolina Marconi parla del suo tumore Carolina Marconi, ex protagonista di una delle edizione passate del Grande Fratello, qualche mese fa ha rivelato di avere il cancro al seno. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan, ma che nonostante tutto non ha mai tolto il sorriso sul volto della ragazza. Lei, infatti, si mostra L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 luglio 2021)parla del suo, ex protagonista di una delle edizione passate del Grande Fratello, qualche mese fa ha rivelato di avere il cancro al seno. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan, ma che nonostante tutto non ha mai tolto il sorriso sul volto della ragazza. Lei, infatti, si mostra L'articolo proviene da Novella 2000.

