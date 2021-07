La Lombardia stanzia 9,3 mln di euro come risarcimento per i “Covid Hotel” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Letizia Moratti, assessore welfare della regione Lombardia, annuncia il rimborso per i “Covid Hotel”, per il loro ruolo nell’affrontare l’emergenza Durante la pandemia ed i vari lockdown è stato chiesto ufficialmente a tutte le strutture ricettive di mettere a disposizione i propri spazi per alloggiare i contagiati asintomatici che avrebbero dovuto fare l’isolamento obbligato. La L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Letizia Moratti, assessore welfare della regione, annuncia il rimborso per i “”, per il loro ruolo nell’affrontare l’emergenza Durante la pandemia ed i vari lockdown è stato chiesto ufficialmente a tutte le strutture ricettive di mettere a disposizione i propri spazi per alloggiare i contagiati asintomatici che avrebbero dovuto fare l’isolamento obbligato. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

