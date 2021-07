La lite FdI-FI ha bloccato il cda Rai. Meloni pro Rossi, azzuri per Agnes (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è elegante ricordarlo, ma noi ve lo avevamo detto. Anzi, scritto. Il nostro giornale è stato il primo ad anticipare il clamoroso slittamento del voto del Parlamento per la scelta di 4 dei sette componenti del Cda della Rai... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non è elegante ricordarlo, ma noi ve lo avevamo detto. Anzi, scritto. Il nostro giornale è stato il primo ad anticipare il clamoroso slittamento del voto del Parlamento per la scelta di 4 dei sette componenti del Cda della Rai... Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Non solo il caos M5S, la lite FdI-FI ha bloccato il cda RaiMeloni vuole confermare Rossi, gli azzurri tifano Agnes - zazoomblog : Non solo il caos M5S la lite FdI-FI ha bloccato il cda Rai Meloni vuole confermare Rossi gli azzurri tifano Agnes -… - tisvampu : RT @PaulLamanski: ??? ULTIMO'ORA ??? Lite lega - fdi sulla spartizione per la candidatura degli indagati di #SantaMariaCapuaVetere - we_ci65 : RT @PaulLamanski: ??? ULTIMO'ORA ??? Lite lega - fdi sulla spartizione per la candidatura degli indagati di #SantaMariaCapuaVetere - PaulLamanski : ??? ULTIMO'ORA ??? Lite lega - fdi sulla spartizione per la candidatura degli indagati di #SantaMariaCapuaVetere -