La lezione di stile di Luis Enrique | “Grande Italia | ora tiferò per voi”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La notte magica di Wembley, quella che ha consegnato all’il pass per la finale di Euro 2020, ha avuto tanti protagonisti meravigliosi. In campo, dove Federico Chiesa ha realizzato un gol pesante come un macigno, Gigio Donnarumma ha parato l’imparabile e Jorginho, con la sua freddezza dal dischetto, ha condannato la Spagna all’eliminazione. Ma anche e soprattutto fuori, dove a spiccare è stato il sorriso elegante e sincero di, l’allenatore delle Furie Rosse. Un Signore con la S maiuscola, di quelli che è sempre più raro trovare oggi nel mondo del calcio. Non è un allenatore qualunque,...

Una bella persona, oltre che un formidabile allenatore. Un uomo costretto dalla vita a capire in modo brutale quello che davvero conta. E dire che Luis Enrique potrebbe essere perennemente arrabbiato, ...Luis Enrique : ' Bisogna saper vincere ma anche perdere. Complimenti Italia '. Le parole del CT della Spagna hanno colpito lo scrittore e giornalista Angelo Forgione . dopo la conferenza stampa di ...