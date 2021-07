La leggenda della Danimarca del ’92 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ripescate di Europei e Mondiali sono il cavallo di rincorsa del Palio di Siena, quello che parte da dietro mentre tutti gli altri sono allineati ai nastri partenza. Spesso fracassa, a volte supera di slancio tutti o quasi. Così ha fatto il Portogallo del 2016, campione dopo tre pareggi e un terzo posto nel girone. Così ha rischiato di fare quest’anno la Svizzera, inciampata a dodici passi dalla semifinale sui balletti di Unai Simón. Partirono lentissime e di rincorsa l’Argentina del Mondiale di Italia ’90 e l’Italia di USA ’94, ripescate e poi fermate solo all’ultima curva da Germania e Brasile. La Danimarca dell’Europeo del 1992 partiva talmente indietro che ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ripescate di Europei e Mondiali sono il cavallo di rincorsa del Palio di Siena, quello che parte da dietro mentre tutti gli altri sono allineati ai nastri partenza. Spesso fracassa, a volte supera di slancio tutti o quasi. Così ha fatto il Portogallo del 2016, campione dopo tre pareggi e un terzo posto nel girone. Così ha rischiato di fare quest’anno la Svizzera, inciampata a dodici passi dalla semifinale sui balletti di Unai Simón. Partirono lentissime e di rincorsa l’Argentina del Mondiale di Italia ’90 e l’Italia di USA ’94, ripescate e poi fermate solo all’ultima curva da Germania e Brasile. Ladell’Europeo del 1992 partiva talmente indietro che ...

