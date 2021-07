“La legge anti-Lgbt dell’Ungheria è vergognosa, va eliminata”: von der Leyen dà l’ultimatum a Orban (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Ungheria dovrà rimuovere la legge che vieta la rappresentazione di persone gay nei libri di testo scolastici o la Commissione europea sarà costretta a “usare i poteri a sua disposizione”. Lo ha chiesto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che oggi al parlamento europeo ha lanciato l’ultimatum al governo ungherese guidato da Victor Orban. “Se l’Ungheria non rettificherà la situazione, la Commissione userà i poteri a sua disposizione in qualità di garante dei trattati”, ha detto Von der Leyen durante una sessione del parlamento europeo a Strasburgo, affermando che le autorità ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Ungheria dovrà rimuovere lache vieta la rappresentazione di persone gay nei libri di testo scolastici o la Commissione europea sarà costretta a “usare i poteri a sua disposizione”. Lo ha chiesto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, che oggi al parlamento europeo ha lanciatoal governo ungherese guidato da Victor. “Se l’Ungheria non rettificherà la situazione, la Commissione userà i poteri a sua disposizione in qualità di garante dei trattati”, ha detto Von derdurante una sessione del parlamento europeo a Strasburgo, affermando che le autorità ...

