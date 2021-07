La follia di Donald Trump su Adolf Hitler | cosa ha detto?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un episodio datato 2018 racconta di unche si è esposto in maniera incredibile sul ruolo di(GettyImages e YouTube)Nonostante la recente sconfitta alle presidenziali ai danni di Joe Biden,continua a far parlare di se. In questo caso si parla di un argomento storico molto sentito perché molto violento. Le dichiarazioni non sono odierne ma rilasciate nel lontano 2018 durante un viaggio in Europa. A farle riemergere sarebbe stato John Kelly, all’epoca era il capo del suo staff. L’uomo ...