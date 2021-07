La finale è Italia-Inghilterra, i Tre Leoni piegano la Danimarca (Di mercoledì 7 luglio 2021) In semifinale a Wembley gli inglesi solo ai supplementari riescono a battere i danesi grazie ad una rete di Kane (2-1). E domenica, sempre a Londra, si regalano per la prima volta nella loro storia l'atto finale del campionato europeo proprio contro gli azzurri di Mancini Leggi su rainews (Di mercoledì 7 luglio 2021) In semia Wembley gli inglesi solo ai supplementari riescono a battere i danesi grazie ad una rete di Kane (2-1). E domenica, sempre a Londra, si regalano per la prima volta nella loro storia l'attodel campionato europeo proprio contro gli azzurri di Mancini

