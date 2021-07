La filiera dell'alternativa alle sigarette per “Un futuro senza fumo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Presentiamo un percorso di lavoro che si è avvalso e vorrà avvalersi di tante collaborazioni con l'obiettivo di produrre un codice di autoregolamentazione per la filiera della distribuzione e della produzione dei prodotti senza combustione. La nostra attività è volta a una maggiore valorizzazione della riduzione del rischio all'interno delle politiche della sanità pubblica”. Così Alberto Baldazzi, vicedirettore di Eurispes ha aperto “Un futuro senza fumo. Buone pratiche per una corretta comunicazione”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Presentiamo un percorso di lavoro che si è avvalso e vorrà avvalersi di tante collaborazioni con l'obiettivo di produrre un codice di autoregolamentazione per laa distribuzione ea produzione dei prodotticombustione. La nostra attività è volta a una maggiore valorizzazionea riduzione del rischio all'internoe politichea sanità pubblica”. Così Alberto Baldazzi, vicedirettore di Eurispes ha aperto “Un. Buone pratiche per una corretta comunicazione”. ...

L'evento, organizzato da Formiche con il contributo di Philip Morris Italia, è stato l'occasione per discutere insieme a esperti, rappresentanti della filiera dei prodotti

