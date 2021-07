La FIGC organizza la trasferta a Wembley per 1.000 tifosi (Di mercoledì 7 luglio 2021) In occasione della finale di EURO 2020, prevista al Wembley Stadium di Londra domenica 11 giugno alle ore 21, la UEFA ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di 1.000 tifosi provenienti dall’Italia di recarsi a Londra per assistere alla sfida conclusiva del torneo. L’iniziativa prevede comunque il rispetto di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) In occasione della finale di EURO 2020, prevista alStadium di Londra domenica 11 giugno alle ore 21, la UEFA ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di 1.000provenienti dall’Italia di recarsi a Londra per assistere alla sfida conclusiva del torneo. L’iniziativa prevede comunque il rispetto di L'articolo

Biglietti finale EURO 2020, la FIGC organizza la trasferta: tutte le info Calcio e Finanza La FIGC organizza la trasferta a Wembley per 1.000 tifosi Biglietti finale EURO 2020 – Il costo del servizio I tifosi che vorranno aderire all’iniziativa dovranno necessariamente utilizzare i voli charter e i trasporti interni in Inghilterra organizzati ...

