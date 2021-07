“La disoccupazione giovanile in Italia aumenta anziché diminuire”: l’allarme dell’Ocse (Di mercoledì 7 luglio 2021) La disoccupazione giovanile in Italia è rimasta a livelli molto alti anche nel 2021 dopo essere aumentata rapidamente a causa della pandemia di Covid-19, mentre in altre economie avanzate sta già tornando verso livelli pre-crisi. Lo afferma l’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulle Prospettive occupazionali, pubblicato oggi. “L’Italia è uno dei pochi paesi Ocse in cui il tasso di disoccupazione giovanile è rimasto vicino al suo livello massimo per tutta la primavera del 2021”, afferma l’Ocse, ricordando come il tasso di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lainè rimasta a livelli molto alti anche nel 2021 dopo essereta rapidamente a causa della pandemia di Covid-19, mentre in altre economie avanzate sta già tornando verso livelli pre-crisi. Lo afferma l’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulle Prospettive occupazionali, pubblicato oggi. “L’è uno dei pochi paesi Ocse in cui il tasso diè rimasto vicino al suo livello massimo per tutta la primavera del 2021”, afferma l’Ocse, ricordando come il tasso di ...

