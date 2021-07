La Danimarca è un romanzo familiare

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Li avevamo lasciati mentre piangevamo tutti per Eriksen e per la partita d’esordio malamente lasciata alla Finlandia. Li abbiamo accompagnati nella strenua ma vana resistenza al Belgio, appoggiati nella riscossa a suon di gol contro la Russia, seguiti nel trionfo di Amsterdam opposti ai dragoni gallesi, fino alla doppietta sofferta che ha steso il pur ottimo Schick. Questa sera, per la Nazionale che fu Danish Dynamite, è semifinale a Wembley: di fronte si troverà gli undici di Southgate e l’Inghilterra tutta, smaniosa di riportare il football a casa e di cancellare 55 anni di delusioni in maglia bianca. Anche terminasse qui, il percorso dei sudditi di Margherita II sarebbe senza dubbio ...