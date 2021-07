La campagna abbonamenti per la stagione 2021 - 22 del Pisa S.C. è rimandata

(Di mercoledì 7 luglio 2021) IlSporting Club informa che lavalida per la- 2022 , non potrà, per il momento e in mancanza di precise indicazioni da parte della Figc, essere regolarmente ...

Il Pisa Sporting Club informa che lavalida per la stagione 2021 - 2022 , non potrà, per il momento e in mancanza di precise indicazioni da parte della Figc, essere regolarmente avviata. In un comunicato ufficiale la ...... Leonardo Ubaldi è un giocatore del Pisa Terzo spettacolo di 'Fare Teatro' al Verdi Comunicato del Pisa: 'Per il momento non sarà possibile aprire la' I prossimi appuntamenti ...Con la rinuncia del Gozzano e la proroga al 13 luglio 2021 per l’Acr Messina, alla data del 5 luglio 2021, sono pervenute in Lega Pro da parte delle neopromosse dalla Serie D 7 domande ...Per ora resta il 25 per cento annunciato dal sottosegretario Costa, che sta bloccando la campagna abbonamenti della totalità dei club. La B aveva proposto almeno il 50 per cento Oggi anche assemblea ...