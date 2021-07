La Camera approva la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo dovrà "avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana". E' quanto prevede la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo dovrà "avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire aGeorgela". E' quanto prevede la ...

