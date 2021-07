La Bielorussia sta diventando la patria per pochi adepti (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Bielorussia, dopo il dirottamento nei cieli europei per arrestare Roman Protasevich, condanna un altro oppositore Viktor Babaryko, a 14 anni di carcere. Chi è Viktor Babaryko? Viktor Babaryko è un ex banchiere ed ex direttore di Belgazprombank. Ora, purtroppo, è un prigioniero politico bielorusso. Viktor era stato arrestato insieme a suo figlio, nel giugno Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021) La, dopo il dirottamento nei cieli europei per arrestare Roman Protasevich, condanna un altro oppositore Viktor Babaryko, a 14 anni di carcere. Chi è Viktor Babaryko? Viktor Babaryko è un ex banchiere ed ex direttore di Belgazprombank. Ora, purtroppo, è un prigioniero politico bielorusso. Viktor era stato arrestato insieme a suo figlio, nel giugno

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia sta Bielorussia, la fabbrica di dissidenti Non c'è traccia della repressione che sta piegando la società civile bielorussa. Prima di entrare ... quando Alexander Lukashenko, che guida la Bielorussia dal 1994, si è proclamato vincitore con l'80% ...

Dal Venezuela alla Bielorussia, è un'estate terribile per i diritti umani Sulla Bielorussia, in particolare, lunedì la relatrice speciale Onu Anaïs Marin ha denunciato "... Come la Bachelet sta documentando le violazioni dei diritti umani fatte da Maduro, oltre a protestare ...

“Le sanzioni Europee alla Bielorussia sono un’arma a doppio taglio” L'Espresso La Bielorussia sta diventando la patria per pochi adepti Viktor Babaryko è stato condannato a 14 anni di carcere per aver tentato solo provato a candidarsi contro Lukaschenko il presidente bielorusso ...

