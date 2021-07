La 12enne americana paralizzata dopo il vaccino per COVID

Leggi su butac

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Siete tanti a segnalarci la notizia della ragazzadi 12 anni che a causa delsarebbe in sedia a rotelle e con altri problemi di salute. L’avevo vista circolare nei gruppi Telegram che monitoro da mesi, ma non l’avevo trattata perché ritenevo che avreste fatto da soli le giuste verifiche e considerazioni. Evidentemente così non è stato, visto che ogni cinque segnalazioni oggi almeno due sono su Maddie De Garay. Non mi risulta che al momento colleghi fact-checker ne abbiano parlato, anche perché non è facilissimo farlo. Su BUTAC da tempo vi abbiamo abituato a trattare quello che non può basarsi solo sulla verifica dei fatti, e ci proviamo ...