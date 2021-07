La 12enne americana paralizzata dopo il vaccino per COVID (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siete tanti a segnalarci la notizia della ragazza americana di 12 anni che a causa del vaccino sarebbe in sedia a rotelle e con altri problemi di salute. L’avevo vista circolare nei gruppi Telegram che monitoro da mesi, ma non l’avevo trattata perché ritenevo che avreste fatto da soli le giuste verifiche e considerazioni. Evidentemente così non è stato, visto che ogni cinque segnalazioni oggi almeno due sono su Maddie De Garay. Non mi risulta che al momento colleghi fact-checker ne abbiano parlato, anche perché non è facilissimo farlo. Su BUTAC da tempo vi abbiamo abituato a trattare quello che non può basarsi solo sulla verifica dei fatti, e ci proviamo ... Leggi su butac (Di mercoledì 7 luglio 2021) Siete tanti a segnalarci la notizia della ragazzadi 12 anni che a causa delsarebbe in sedia a rotelle e con altri problemi di salute. L’avevo vista circolare nei gruppi Telegram che monitoro da mesi, ma non l’avevo trattata perché ritenevo che avreste fatto da soli le giuste verifiche e considerazioni. Evidentemente così non è stato, visto che ogni cinque segnalazioni oggi almeno due sono su Maddie De Garay. Non mi risulta che al momento colleghi fact-checker ne abbiano parlato, anche perché non è facilissimo farlo. Su BUTAC da tempo vi abbiamo abituato a trattare quello che non può basarsi solo sulla verifica dei fatti, e ci proviamo ...

Ultime Notizie dalla rete : 12enne americana La 12enne americana paralizzata dopo il vaccino per COVID Bufale Un Tanto Al Chilo La 12enne americana paralizzata dopo il vaccino per COVID La mamma ha spiegato che sua figlia, dopo aver ricevuto la seconda dose, ha iniziato a sviluppare forti dolori addominali e al petto. La notizia è semplice da riassumere: una mamma è stata intervistat ...

La mamma ha spiegato che sua figlia, dopo aver ricevuto la seconda dose, ha iniziato a sviluppare forti dolori addominali e al petto. La notizia è semplice da riassumere: una mamma è stata intervistat ...