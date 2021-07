Konami licenzia Antoine Griezmann per comportamenti razzisti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo l'eliminazione con la Francia dagli Europei 2021,è salito agli onori della cronaca per un fatto a sfondo razzista. La società di videogiochi giapponeseha deciso di rescindere il contratto conche lo vedeva ambasciatore di Yu-Gi-Oh dopo che è stato pubblicato un video in cui lo si vede deridere alcune persone asiatiche. Nel filmato diventato virale sui social,compare di spalle e viene ripreso dal compagno Ousmane Dembélé. Entrambi scherzano e prendono in giro il fisico e il linguaggio utilizzati dai dipendenti dell'hotel in Giappone nel 2019. "Avevamo ...

Digital Entertainment crede, come la filosofia dello sport, che la discriminazione di qualsiasi tipo sia inaccettabile. In precedenza, avevamo annunciato Antoine Griezmann come ambasciatore