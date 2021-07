Kobo Elipsa | l’ereader che diventa anche quaderno

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nella linea di evoluzione degli ebook reader negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a una sorta di accelerazione. Dopo un lungo periodo in cui sembrava che l’unica innovazione possibile fosse migliorare la definizione e la luminosità degli schermi e-ink, sono apparsi il primo ebook reader a colori e gli ereader dove si puòscrivere, come il Remarkable 2, e da qualche giorno, il(400 euro), che allarga il concetto di ereader a quello di dispositivo utile non solo nel tempo libero, manello studio e nel lavoro. Alle funzioni di ebook infatti si aggiungono quelle di bloc notes con un display da 10,3 ...

Il Kobo Elipsa introduce la possibilità di scrivere sullo schermo dell'ereader. E il risultato è interessante. Le dimensioni generose e la possibilità di prendere appunti anche sui testi lo rendono un prodotto interessante, ma forse non per tutti.