Kasper Schmeichel figlio d’arte: ecco chi è il padre del portiere danese (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Kasper, figlio di una leggenda danese e non soltanto Peter Schmeichel (Getty Images)“L’arte te lu tata è menza mparata” (il mestiere del padre è già imparato a metà). Questo è senza dubbio il detto popolare che meglio rispecchia il personaggio Kasper Schmeichel. La Danimarca, la rivelazione di Euro 2020 che questa sera si giocherà contro l’Inghilterra le sue possibilità di disputare la finale di domenica prossima a Wembley contro l’Italia, ha, tra i pali, il figlio non di un buon portiere, nemmeno di un ottimo portiere ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) .di una leggendae non soltanto Peter(Getty Images)“L’arte te lu tata è menza mparata” (il mestiere delè già imparato a metà). Questo è senza dubbio il detto popolare che meglio rispecchia il personaggio. La Danimarca, la rivelazione di Euro 2020 che questa sera si giocherà contro l’Inghilterra le sue possibilità di disputare la finale di domenica prossima a Wembley contro l’Italia, ha, tra i pali, ilnon di un buon, nemmeno di un ottimo...

