Kane decide | domenica sera a Wembley la finale sarà Italia-Inghilterra!

A Wembley si affrontano Inghilterra e Danimarca per raggiungere l'Italia nella finalissima di Euro 2020. Fase di studio nei minuti iniziali, il primo squillo è di Damsgaard al 23?, bella conclusione a giro dal limite sinistro dell'area per il sampdoriano. Il numero 14 porta la Danimarca avanti alla mezz'ora, inventandosi un calcio di punizione pazzesco, Pickford non ci arriva ed è 1-0 per la squadra di Hjulmand a Wembley! Puntuale la reazione dei padroni di casa, prima Sterling si fa parare da Schmeichel da due passi, poi un'occasione simile sessanta secondi più tardi porta al pareggio: al 40? Saka affonda sulla destra e mette in mezzo ...

