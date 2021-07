Juventus-Sarri | dichiarazioni al veleno | Triplo attacco al mister

Advertising

ZZiliani : Ricordando #Sarri alla #Juventus. Solo un anno dopo. - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA SARRI Dopo un anno, Maurizio #Sarri torna a parlare dell'avventura alla #Juventus, lanciando una fre… - tvdellosport : ?? SARRI ROMPE IL SILENZIO Dopo un anno dall’addio alla #Juventus torna a parlare #MaurizioSarri. Stasera alle 23… - infoitsport : Juventus, Christillin su Sarri: 'Scudetto non festeggiato perché i calciatori non lo amavano' - infoitsport : Juventus, “si raccoglie ciò che si semina”: la nuova bordata a Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sarri

Tutti i vari esperti mettono già in fuga la. Non che ci voglia un master conseguito a ... La Lazio ha già un buon organico, con qualche nuova pedina e con il buonpotrebbero essere la ...Mauro contro- Massimo Mauro , a Gazzetta , ha commentato le parole di: 'Vorrei raccontare aun episodio che è successo tanti anni fa: era il 1985, lavinse la Coppa Intercontinentale, che era l'unico titolo internazionale che le mancava, quindi non proprio una coppetta. Eppure ...Le parole del tecnico toscano dopo 332 giorni di silenzio, i retroscena sul rapporto con Ronaldo, l'addio a Torino e una stagione vincente ma da mettersi alle spalle. In autunno. Anche quando le cose ...MATRIMONIO NON RIUSCITO - 'Un matrimonio non riuscito: forse non si sarebbe dovuto fare affatto. Non mi è piaciuto il riferimento allo scudetto perso in albergo per episodi discutibili, un argomento s ...