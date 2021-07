Juventus, Locatelli si avvicina: Arsenal lontano (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Juventus, a piccoli passi, si starebbe avvicinando a Manuel Locatelli del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club bianconero sarebbe in netto vantaggio sulle dirette concorrenti, in particolare l’Arsenal. I bianconeri, inoltre, vedranno tra qualche giorno il Sassuolo per cercare di sbloccare la trattativa: i neroverdi chiedono almeno 40mln di euro, mentre per il contratto di Locatelli non dovrebbero esserci problemi. Locatelli ALLA Juventus, SI VA VERSO LA FUMATA BIANCA Ci siamo quindi: Locatelli si ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021) La, a piccoli passi, si starebbendo a Manueldel Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club bianconero sarebbe in netto vantaggio sulle dirette concorrenti, in particolare l’. I bianconeri, inoltre, vedranno tra qualche giorno il Sassuolo per cercare di sbloccare la trattativa: i neroverdi chiedono almeno 40mln di euro, mentre per il contratto dinon dovrebbero esserci problemi.ALLA, SI VA VERSO LA FUMATA BIANCA Ci siamo quindi:si ...

