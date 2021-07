Juventus, il 14 luglio raduno alla Continasa agli ordini di Allegri (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Juventus è pronta ad iniziare la nuova stagione. Nella giornata del 14 luglio il bianconeri si raduneranno alla Continassa agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il quale non avrà a disposizione i calciatori impegnati con le Nazionali. Stando a quanto riportato da ‘Gazzetta.it’ i giocatori presenti sin dal primo giorno saranno Perin, Pinsoglio, Rugani, Dragusin, Luca Pellegrini, Arthur, Fagioli, Dybala in attacco e gli Under 23. Gli altri arriveranno a scaglioni, con Danilo e Alex Sandro per ultimi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laè pronta ad iniziare la nuova stagione. Nella giornata del 14il bianconeri si radunerannoContinassadel nuovo tecnico Massimiliano, il quale non avrà a disposizione i calciatori impegnati con le Nazionali. Stando a quanto riportato da ‘Gazzetta.it’ i giocatori presenti sin dal primo giorno saranno Perin, Pinsoglio, Rugani, Dragusin, Luca Pellegrini, Arthur, Fagioli, Dybala in attacco e gli Under 23. Gli altri arriveranno a sconi, con Danilo e Alex Sandro per ultimi. SportFace.

