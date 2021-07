Juventus, dubbio operazione per Arthur: il brasiliano valuterà la tenuta della gamba (Di mercoledì 7 luglio 2021) In casa Juventus si valuta la possibile operazione alla gamba destra di Arthur. Il brasiliano valuterà la tenuta dell’arto per evitare un intervento che gli farebbe saltare l’inizio di stagione La calcificazione di Arthur continua a dare pensieri alla Juventus. L’intervento potrebbe diventare un’ipotesi se il brasiliano non tornerà quello di prima da un punto di vista fisico. In questo momento l’operazione non sembrerebbe un’opzione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) In casasi valuta la possibilealladestra di. Illadell’arto per evitare un intervento che gli farebbe saltare l’inizio di stagione La calcificazione dicontinua a dare pensieri alla. L’intervento potrebbe diventare un’ipotesi se ilnon tornerà quello di prima da un punto di vista fisico. In questo momento l’non sembrerebbe un’opzione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

